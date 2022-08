Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.



Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

9,695 EUR -13,78% (08.08.2022, 15:48)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

9,99 USD -12,75% (08.08.2022, 15:33)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (08.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Palantir habe am Montag vor dem US-Börsenstart seine Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht. Zwar habe der US-Technologiekonzern in den drei Monaten von Anfang April bis Ende Juni ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielt, allerdings habe Palantir unter dem Strich einen Millionenverlust verbucht und beim Ausblick gepatzt. Die Aktie stehe daher im vorbörslichen US-Handel unter Druck.Konkret sei der Umsatz im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 26 Prozent auf rund 473 Millionen Dollar geklettert. Damit habe Palantir leicht die Schätzung der Analysten übertroffen, die laut earningswhispers.com zuvor im Schnitt mit rund 468 Millionen Dollar gerechnet hätten. Allerdings sei dies auch einer der wenigen Lichtblicke des jüngsten Quartalsberichts gewesen.Hinter den Markterwartungen sei Palantir aber beim Q2-Ergebnis zurückgeblieben, wo der US-Konzern mit 179 Millionen Dollar den größten Verlust seit dem Börsengang verbucht habe. Ein Minus von 0,09 Dollar je Aktie auf GAAP-Basis habe verkraftet werden müssen, während Analysten mit einem Minus von 0,058 Dollar gerechnet hätten.Auch beim Ausblick für das dritte Quartal seien die Erwartungen enttäuscht worden. Hier rechne das US-Unternehmen mit 474 bis 475 Millionen Dollar, die Analysten hätten bereits 498 Millionen Dollar auf dem Zettel gehabt. Auch für das Gesamtjahr habe Palantir zurückgerudert und erwarte nun nur noch einen Umsatz von 1,9 bis 1,902 Milliarden Dollar.Die schwachen Quartalszahlen sowie die gestrichene Jahresprognose würden die Palantir-Aktie zum Wochenauftakt unter Druck setzen, im vorbörslichen US-Handel gehe es um rund 15 Prozent nach unten. Trotzdem bleibe das Unternehmen langfristig aufgrund seiner Nähe zur US-Regierung spannend.Die Aktie gehört auf die Watchlist, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: