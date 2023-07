Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.



Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

16,56 EUR +2,89% (19.07.2023, 17:40)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

18,69 USD +3,37% (19.07.2023, 17:26)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (19.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Die Palantir-Aktie marschiere schnurstracks auf die 20-Dollar-Marke zu. Am Mittwoch sei der Titel in einem freundlichen Markt gefragt und könne ein Plus von über vier Prozent vorweisen. Der Kursgewinn seit Jahresbeginn belaufe sich nun auf beeindruckende 167 Prozent. Rückenwind für Palantir gebe es von mehreren Indikatoren.Bei der Aktie des Big-Data-Spezialisten aus Denver werde es wieder spannend. Nach einem dramatischen Absturz vom Allzeithoch bei 45,08 Dollar auf das Allzeittief bei 5,95 Dollar befinde sich Palantir mittlerweile wieder in einer Erholungsrally und nehme dabei nun Anlauf auf die 20-Dollar-Marke.Im Zuge überraschend starker Unternehmenszahlen habe die Aktie seit ihrem Dezember-Tief bei 5,95 Dollar gut 205 Prozent zulegen können. Dabei sei ihr zuletzt der Sprung über das Mai-Tief 2021 bei 17,20 Dollar geglückt.Damit stehe einer weiteren dynamischen Aufwärtsbewegung nichts im Wege. Unterstützt würden die Bullen dabei von den Kaufsignalen im MACD- und Supertrend-Indikator. Der ADX weise zudem mit einem Wert von 43 auf einen starken Trend hin.Die Palantir-Aktie locke Anleger mit frischen Kaufsignalen. Mutige greifen zu und sichern sich mit einem Stopp bei 16,00 Dollar ab, so David Schenk von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte