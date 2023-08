NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (31.08.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) von "equal weight" auf "underweight" herab.Der kurzfristige Optimismus im Produktzyklus der künstlichen Intelligenz und die Bewertungsprämie der Aktie würden ein ungünstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis der Aktie schaffen. Die Sichtbarkeit der Monetarisierung der Plattform für künstliche Intelligenz von Palantir sei nach wie vor gering, das Regierungssegment werde wahrscheinlich keinen Ausgleich schaffen und die Schätzungen würden bereits auf eine Wachstumsbeschleunigung in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 hindeuten.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Palantir Technologies-Aktie von "equal weight" auf "underweight" zurück. Das Kursziel werde von 8,00 auf 9,00 USD angehoben. (Analyse vom 31.08.2023)Börsenplätze Palantir-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:14,405 EUR -3,71% (31.08.2023, 12:03)