Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (21.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mehr als sechs Prozent verliere Palantir heute zeitweise im US-Handel. Gebe es neue Nachrichten zum US-Datenanalyse-Spezialisten, die Anleger jetzt auf dem Schirm haben sollten? Schließlich sacke der Kurs nun schon den dritten Handelstag hintereinander ab - und der breite Markt falle deutlich weniger.Nachrichten vom Unternehmen selbst, die den Kurs negativ bewegen könnten, gebe es keine. Zuletzt hätten vor allem diverse Analysten Bedenken nach der starken Entwicklung der Aktie angemeldet. Viele Beobachter seien ohnehin skeptisch gewesen, was die Bewertung von Palantir betreffe - und dann habe sich die Aktie auch noch in wenigen Wochen mehr als verdoppelt. Erst gestern habe die Investmentbank Raymond James die Palantir-Aktie von "strong buy" auf eine normale Kaufempfehlung abgestuft - allerdings gleichzeitig das Kursziel angehoben.Der heutige Rücksetzer dürfte vor allem auf Gewinnmitnahmen von kurzfristig orientierten Tradern zurückzuführen sein. Charttechnisch sei das normal. Nach dem steilen Kursanstieg seien die üblichen gleitenden Durchschnitte bei Palantir noch immer weit entfernt. Und Palantir korrigiere mit dem Gesamtmarkt, der ebenfalls seit drei Handelstagen zurücksetze - eine normale Entwicklung also.Aber hätte man das nicht vorher schreiben können? Nun, "Der Aktionär" habe in der Tat schon am 7. Juni prognostiziert, in welcher Spanne sich der Kurs kurzfristig bewegen dürfte ("Palantir: Vorsicht! Aktie mit heftiger Bewegung") und bei der Gelegenheit auch begründet, warum sich Palantir derzeit praktisch "wie aus dem Lehrbuch" verhalte. Zitat: "Im Rahmen einer starken Aufwärtsbewegung folgt zum Schluss noch mal eine Beschleunigung, wobei das Kursniveau aber nicht gehalten werden kann, sondern deutliche Gewinnmitnahmen folgen. Damit bildet sich eine Tageskerze, die einen möglichen Korrekturbeginn anzeigt." In einem Folgeartikel für Heft- und Online-Abonnenten sei die Lage vergangene Woche zudem noch genauer eingeordnet worden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.