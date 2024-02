NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

23,625 USD +8,02% (07.02.2024, 18:19)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (07.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) weiterhin mit "sell" ein und heben das Kursziel von 12 USD auf 18 USD an.Das Unternehmen habe besser als erwartete Ergebnisse für das vierte Quartal gemeldet, wobei die Traktion in der US-Werbung "der Star der Show" gewesen sei, da das Unternehmen seine KI-Plattform über Kunden-Bootcamps auf den Markt bringe, bei denen in fünf Tagen oder weniger ein echter Mehrwert erzielt werde. Die Deutsche Bank behalte jedoch ihre "sell"-Einstufung bei, bis sie sich mit der Dauerhaftigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der KI-Plattform sowie den Prognosen des Unternehmens für 2024 wohler fühle. (Analyse vom 06.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:21,64 EUR +6,55% (07.02.2024, 18:33)