Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

16,605 EUR +1,59% (08.08.2023, 09:04)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

17,99 USD -1,15% (07.08.2023, 22:00)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (08.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz Quartalszahlen, die weitestgehend im Rahmen der Erwartungen lägen, gerate die Aktie von Palantir Technologies am Montag nachbörslich kurz unter Druck. Doch eine Prognose für das dritte Jahresviertel über den Schätzungen der Wall Street und ein Aktienrückkaufprogramm in Milliardenhöhe würden die Anleger dann doch überzeugen.Im zweiten Quartal hätten die Datenanalyse-Spezialisten insgesamt 533 Millionen Dollar umgesetzt. Dies entspreche einem Plus von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und exakt dem Konsenswert der von FactSet befragten Analysten. Unterm Strich habe Palantir 28 Millionen Dollar verdient. Der sich daraus ergebende Gewinn von 0,01 Dollar pro Aktie sei gleichbedeutend mit dem dritten profitablen Quartal in Folge.Für das dritte Jahresviertel rechne das Management mit einem Umsatz zwischen 553 Millionen und 557 Millionen Dollar. Die Konsenserwartung habe bei 553 Millionen Dollar gelegen. Das bereinigte Betriebsergebnis gebe das Unternehmen zwischen 135 Millionen und 139 Millionen Dollar und damit deutlich höher an als die von der Wall Street prognostizierten 131 Millionen Dollar.Zusammen mit der Vorstellung der Ergebnisse habe das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von einer Milliarde Dollar angekündigt.Palantir habe in den letzten Wochen die KI-Welle geritten, wie kaum ein anderes Unternehmen. Alleine seit Anfang Mai stehe ein Kursplus von 132 Prozent zu Buche. Das wieder anziehende Kundenwachstum - sowohl im Bereich der Regierungsorganisationen wie auch der Privatwirtschaft - belege, dass dieser Ritt noch einige Zeit weitergehen dürfte."Der Aktionär" sieht Palantir weiter als einen der Gewinner des KI-Zeitalters, investierte Anleger lassen ihre Gewinne laufen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: