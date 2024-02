Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

15,57 EUR -1,24% (05.02.2024, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

16,72 USD -1,76% (05.02.2024, 22:00)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (05.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Die Quartalszahlen des US-Spezialisten für Datenanalyse hätten die kühnsten Erwartungen übertroffen. Palantir habe v.a. mit seinem Q4-Umsatz überrascht. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr entspreche indes den Schätzungen der Wall Street. Die Palantir-Aktie springe nachbörslich um mehr als 13% nach oben.Die Palantir-Aktie dürfte ihren Aufschwung zunächst Richtung der November-Höhen bei gut 21 USD fortsetzen. Mit der KI-Fantasie im Rücken dürfte im weiteren Verlauf auch die 26-USD-Marke wieder in den Fokus geraten. "Der Aktionär" habe Palantir im Juli 2023 bei 16,12 Euro zum Kauf empfohlen. Engagierte Anleger sollten dabeibleiben, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.02.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Palantir-Aktie: