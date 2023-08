NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

16,725 USD -7,03% (08.08.2023, 18:00)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (08.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Great Falls (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von D.A. Davidson & Co.:Die Analysten von D.A. Davidson & Co. erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) von 8,50 auf 15,00 USD und stufen den Titel weiterhin mit "neutral" ein.Das Unternehmen habe im zweiten Quartal erneut "positive" Ergebnisse gemeldet und das dritte Quartal in Folge eine GAAP-Profitabilität erzielt, die sich voraussichtlich fortsetzen werde. Palantir habe sich in der Telefonkonferenz auf die Fähigkeit konzentriert, in einem Umfeld mit steigender Nachfrage nach seinem neuen AIP-Produkt zu liefern, von dem das Unternehmen erwarte, dass es in den folgenden Quartalen zusätzliche Umsätze generieren werde.Die Analysten von D.A. Davidson & Co. stufen die Palantir-Aktie weiterhin mit "neutral" ein. (Analyse vom 08.08.2023)Börsenplätze Palantir-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:15,305 EUR -6,36% (08.08.2023, 18:14)