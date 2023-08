NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

17,99 USD -1,15% (07.08.2023, 22:00)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (08.08.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Matthew Broome, Analyst von Mizuho Securities USA, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR).Die weitgehend im Rahmen der Erwartungen liegenden Q2-Ergebnisse hätten eine gewisse positive Dynamik im kommerziellen US-Geschäft aufgewiesen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Vor allem aber verzeichne Palantir ein starkes Interesse an seiner neuen Plattform für künstliche Intelligenz, die das Management als transformative Chance ansehe. Palantir sei gut positioniert, um sichere KI-Implementierungen für seine Kunden zu managen. Man müsse aber Geduld haben, bis sich das Unternehmen auf dieses neue Geschäft einstelle.Matthew Broome, Analyst von Mizuho Securities USA, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Votum für die Palantir-Aktie bestätigt und das Kursziel von 14 auf 16 USD angehoben. (Analyse vom 07.08.2023)Börsenplätze Palantir-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:14,99 EUR -8,29% (08.08.2023, 15:53)