Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

7,326 EUR -1,03% (10.02.2023, 11:32)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

7,95 USD -3,28% (09.02.2023, 22:00)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (10.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Nach einem kurzen Ausflug über die acht Dollar sei der Kurs der Palantir-Aktie gestern in einem schwachen US-Handel überproportional abgerutscht. Einer der größten Kritikpunkte bei Palantir in den vergangenen Monaten: Das unglücklich getimte Beteiligungsportfolio - im Tech-Boom habe sich Palantir allerlei Unternehmen mit Start-Up-Charakter beteiligt.Gleichzeitig seien Lilium und Co auch Palantir-Geschäftspartner. Eine ziemlich riskante Strategie, das sei inzwischen offensichtlich geworden. Palantir habe Wertberichtigungen von 90 Prozent und mehr bei einigen seiner Beteiligungen hinnehmen müssen. Sogar Pleiten hätten schon verkraftet werden müssen. Insofern dürften Investoren eine jüngst verkündete Partnerschaft zwischen Palantir und einem weiteren Kunden eher skeptisch beäugen.Via Twitter habe Palantir gestern verkündet: "Wir sind stolz, unsere Partnerschaft mit @BeyondMeat bekannt zu geben. Beyond Meat hat nicht nur an der #Palantir FoundryCon teilgenommen, sondern auch einen Truck mit #pflanzenbasierten Frühstücksleckereien für die Teilnehmer mitgebracht."Nun sei Beyond Meat längst kein unbekanntes Unternehmen, aber so richtig erfolgreich sei es für das Fleischersatz-Unternehmen in den vergangenen Quartalen weder operativ noch an der Börse gelaufen - was sich auch im Kursverlauf widerspiegele.Der Palantir-Kurs habe zuletzt zwar einen ersten Widerstand überwunden, sei aber innerhalb der skizzierten Zone erwartungsgemäß auf Abgabedruck gestoßen. Ein Kauf der Aktie drängt sich auch deshalb derzeit nicht auf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Palantir Technologies Inc. (Analyse vom 10.02.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.