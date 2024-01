Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (08.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Während es aus charttechnischer Sicht seit einigen Monaten kaum Neues zu melden gebe, werde es rund um Palantir trotzdem nicht wirklich ruhig. Unter anderem habe der US-Spezialist für Datenanalyse einen neuen Kunden gewonnen. Ein Analyst senke aber den Daumen. Und dann gebe es noch Ärger wegen einer PR-Aktion.Jefferies habe die Palantir-Aktie Ende vergangener Woche von "halten" auf "verkaufen" abgestuft und das Unternehmen in Hinblick auf den KI-Trend als "überbewertet" ("overhyped") bezeichnet. Das Kursziel sei von 18 auf 13 USD gesenkt worden.Ebenfalls negativ: Nachdem Palantir gegen Ende 2023 einen umstrittenen Auftrag (es gehe um rund 330 Mio. GBP) vom britischen Gesundheitsdienst habe ergattern können, gebe es in diesem Zusammenhang schon wieder die nächste Kontroverse. Palantir habe eine Influencer-Kampagne gestartet. Diese habe darauf abgezielt, Kritik an der Palantir-Plattform für Patientendaten zu entgegnen. Das Problem: Die Kampagne sei wohl nicht mit der britischen Institution abgesprochen gewesen. Laut Vertrag sei es Palantir jedoch untersagt, ohne Zustimmung eigenmächtig im Rahmen von Marketing-Aktionen diesen speziellen Kunden zu erwähnen. Nun werde wohl von staatlicher Seite geschaut, ob das US-Unternehmen gegen den Vertrag verstoßen habe. Palantir zufolge sei die Kampagne nie wirklich gestartet.Unterdessen sei heute der nächste Vertragsabschluss gemeldet worden. Diesmal habe sich der Anbieter von Infusionen, Option Care Health, eine Partnerschaft mit Palantirs KI-Plattform AIP gesichert.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.