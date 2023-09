Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (08.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Charttechnisch habe sich in den vergangenen Handelstagen bei Palantir nicht viel getan. Noch immer hänge die Aktie fest. Derzeit drehe sich beim US-Datenanalysespezialisten alles um einen Kursbereich rund um 15 USD. Unterdessen habe sich eine britische Tageszeitung mit einem Fall von prominenter Unterstützung für Palantir beschäftigt.Sir John Sawers, der von 2009 bis 2014 Chef beim Secret Intelligence Service (SIS) gewesen sei, habe 2019 ein Treffen zwischen Palantir-Chef Alex Karp und John Manzoni, damaliger ständiger Sekretär des britischen Cabinet Office, arrangiert. Das hätten diese Woche "The Times" und die Medienplattform "openDemocracy" unter Berufung auf entsprechende Dokumente berichtet. Ein Jahr später habe Palantir demnach einen Regierungsauftrag im Wert von 27 Mio. GBP bekommen.Sawers habe zum Zeitpunkt des Treffens das geopolitische Beratungsunternehmen Newbridge Advisory geleitet. Sein Ex-Arbeitgeber SIS sei auch bekannt als MI6 - der Arbeitgeber von Geheimagent 007, James Bond. Palantir solle dem Cabinet Office nach dem Treffen eine kostenlose Testversion gegeben haben. Anschließend habe Palantir den Zuschlag bekommen, als es um einen Auftrag zur Datenanalyse bei Grenzkontrollen gegangen sei.Der Auftrag sei einer von mehreren, die von Regierungsseite ohne Ausschreibung an Palantir vergeben worden, berichte "The Times". Es stelle sich die Frage, wie viel Einfluss Palantir in Regierungskreisen habe. Cori Crider von der gemeinnützigen Rechtsberatungsgruppe Foxglove Legal werde in dem Zusammenhang so zitiert: "Es ist erstaunlich, wie oft es bei dieser Regierung nur darum geht, die richtigen Freunde zu haben, wenn es darum geht, Großaufträge zu gewinnen. Und seien wir mal ehrlich, der Ex-Chef des MI6 ist ein verdammt guter Lobbyist, den man in seiner Ecke haben kann."Unter dem Strich handele es sich um eine alte Geschichte, die wohl kaum Folgen haben werde. Aus Anlegersicht sei es gewissermaßen sogar begrüßenswert, dass Palantir gute Kontakte zu hochrangigen (Ex-)Mitgliedern von Geheimdiensten habe. Verwunderlich sei das angesichts der Wurzeln des Unternehmens im Militär- und Geheimdienstumfeld nicht. Charttechnisch sei bei Palantir nach unten der Bereich um 14 USD entscheidend (Chart oben in Euro). Investierte Anleger könnten dabeibleiben, sollten aber den Stopp beachten, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.