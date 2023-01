Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

6,43 EUR -0,53% (13.01.2023, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

6,96 USD -0,71% (13.01.2023, 22:00)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (15.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Im Zuge der allgemeinen Markterholung sende auch der Kurs der Palantir-Aktie wieder Lebenszeichen. An einem Widerstand stocke die Aufwärtsbewegung aber bislang. Unterdessen habe der Datenspezialist einige Neuigkeiten zu Produkten und Kooperationen verkündet. Mit dem IT-Security-Unternehmen Cloudflare ist Palantir jüngst eine Partnerschaft eingegangen. Ziel sei es, ein besseres Management von Cloud-Kosten zu ermöglichen, habe es in einer Pressemitteilung geheißen.Zudem sei eine Software-Neuigkeit für den Healthcare-Sektor angekündigt worden. Und es gebe eine Partnerschaft mit RStudio Pro, das in Palantirs Foundry-Plattform integriert werde. Darüber hinaus habe Palantir vor einigen Tagen einen Koffer für den Einsatz im Feld präsentiert - inklusive Laptop für Zugang zu Satelliten-Bildern und Drohne. Das erinnere an Gadgets, die man bisher eher aus Computerspielen oder James-Bond-Filmen gekannt habe.Wie stets bei Palantir gelte: Was genau das für Anlieger - v.a. in monetärer Hinsicht - bedeute, bleibe weitestgehend schleierhaft. Ein echter Gamechanger sei für sich genommen wohl keine der Meldungen. Dementsprechend falle die jüngste charttechnische Gegenbewegung im intakten Abwärtstrend auch relativ verhalten aus, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.01.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link