Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

8,801 EUR +1,75% (01.07.2022, 16:36)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

9,32 USD +2,76% (01.07.2022, 16:21)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (01.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Mal wieder einen Auftrag gewonnen: Einen 36-Millionen-Dollar-Vertrag mit der Army habe Palantir diese Woche gemeldet. Der US-Datenanalysespezialist werde allerdings erst mal nur einen Prototypen bauen - und müsse sich mit diesem gegen einen Rüstungsgiganten behaupten. Eine erste Analysten-Reaktion sei zurückhaltend.Es gehe um die Konstruktion einer nachrichtendienstlichen Bodenstation. Titel: Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN). Allerdings sei auch Raytheon noch im Rennen. Abzuwarten bleibe also, wer am Ende das überzeugendere Produkt fürs Militär abliefere.Das Investmenthaus William Blair habe von einem "positiven Schritt" für Palantir geschrieben, der aber nur ein bis zwei Prozent des Umsatzes der vergangenen zwölf Monate ausmachen würde. Das reiche nicht um das Gesamtwachstum bei Staatsaufträgen über die 30-Prozent-Marke zu bringen. Die Aktie werde mit "verkaufen" bewertet. Aufgrund von Wettbewerb und Partnerschaften sei mit Druck auf die Bruttomargen zu rechnen.DER AKTIONÄR bleibt abwartend positioniert, so Lars Friedrich. (Analyse vom 01.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link