Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Was sei das denn? Die Korrektur bei der Palantir-Aktie sei wie antizipiert gekommen, aber dann habe der Kurs recht schnell wieder angezogen. Heute sei im US-Handel sogar kurz ein neues Hoch seit Beginn des Aufwärtstrends im Mai markiert worden. Dementsprechend spannend sei die charttechnische Lage. Außerdem gebe es zwei neue Nachrichten zum Geschäft des US-Datenanalyse-Spezialisten.Nachdem es zuletzt eher ruhig um Palantir gewesen sei, verkünde das Unternehmen heute unter anderem eine Zusammenarbeit mit dem Drohnenunternehmen AirMatrix aus Kanada. Palantir werde seine Foundry-Plattform zur Verfügung stellen, um AirMatrix-Kunden, zu denen Flughäfen und Verteidigungsorganisationen zählen würden, mehr dank eines umfassenden Echtzeitdatenüberblicks mehr "Sicherheit im Luftraum" bieten zu können. Finanzielle Details würden nicht genannt.Zudem weite Palantir seine im April 2022 verkündete Partnerschaft mit Carahsoft aus. Das US-IT-Unternehmen werde als "Distributor für den öffentlichen Sektor für Palantir fungieren" und Palantirs Apollo-Plattform über Reseller-Partner und "zusätzliche staatliche und lokale Verträge für den öffentlichen Sektor verfügbar machen", heiße es. Finanzielle Details würden nicht genannt. Zu den Carahsoft-Kunden würden US-Regierungsbehörden, Landes- und Kommunalverwaltungen, Bildungseinrichtungen sowie die kanadische Regierung zählen.Aus charttechnischer Sicht werde nun interessant, ob der Palantir-Aktie ein nachhaltiger Ausbruch gelinge. Am 7. Juni habe die Aktie ein Hoch bei 17,16 Dollar erreicht, am selben Tag aber auch deutlich korrigiert. Erst heute sei mit 17,25 Dollar zwischenzeitlich ein neues Hoch markiert worden. Das sehe stark aus, allerdings seien technische Indikatoren zuletzt nicht ganz überzeugend gewesen und der Index NASDAQ 100 habe zuletzt den klareren, wenn auch nicht so dynamischen Aufwärtstrend gehabt.Neukäufe drängen sich aktuell kurzfristig hingegen nicht auf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: