Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

14,94 EUR -1,45% (16.06.2023, 16:57)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

16,48 USD -0,72% (16.06.2023, 16:43)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (16.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktullen Aktienanalyse unter die Lupe.Nächste Erfolgsmeldung aus dem Hause Palantir: Der US-Spezialist für Datenanalyse bekomme gleich diverse Aufträge von der US-Luftwaffe - jeweils im Wert von mehreren Millionen Dollar. Das gehe es einer offiziellen Veröffentlichung von Staatsseite, die seit gestern einsehbar sei, hervor. "Der Aktionär" liefere einen Überblick.Knapp 58,5 Millionen Dollar würden für eine "Data-as-a-Service-Plattformlösung" für das Hauptquartier der Air Force fließen. Laut Beschreibung sehe dieser Vertrag eine automatische Dateneingabe mit Daten aus dem gesamten Luftwaffenministerium vor. So sollten "kontinuierlich Personal-, Ausrüstungs-, Planungs-, Gesundheits- und andere Bereitschaftsdatenquellen" eingespeist werden, um eine bessere Analyse der Daten zu gewährleisten und zur Entscheidungsfindung beizutragen. Der Vertrag laufe bis zum 15. Juni 2024.32,8 Millionen Dollar gebe es "für eine Data-as-a-Service-Plattform für zwei getrennte Einsatzbereiche zur Unterstützung von Space Command and Control (C2) und Mission Partner", also den Weltraumbereich. Der Vertrag laufe ebenfalls bis zum 15. Juni.19,2 Millionen Dollar erhalte Palantir für "eine Data-as-a-Service-Plattform zur Unterstützung des North American Aerospace Defense Command/U.S. Northern Command". Auch hier laufe es also darauf hinaus, dass Palantir mit seiner Software gewissermaßen die IT der Kommandozentrale aufmotze.Auch diese Meldung unterstreiche, dass Palantir - entgegen der Meinung einiger Kritiker - offenbar durchaus nützliche Produkte zu bieten habe. Anderenfalls würde der Staat wohl kaum Hunderte Millionen für die Software-Lösungen des Unternehmens ausgeben. Offenbar entwickle sich Palantir mit seinen Software-Lösungen langsam zum Standard beim US-Militär. Bereits zu Monatsbeginn habe es jedenfalls eine Meldung gegeben, wonach Palantir einen Auftrag vom US Special Operations Command erhalten habe, der über mehrere Jahre laufe und einen Wert von bis zu 463 Millionen Dollar haben solle. (Analyse vom 16.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: