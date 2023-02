Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Dass Palantir-Software im Ukraine-Krieg gegen Russland eingesetzt werde sei kein Geheimnis. Über die Details sei jedoch allerdings lange Zeit geschwiegen worden. Nach Palantir-Chef Alex Karp habe sich diesen Monat aber auch ein hochrangiger Politiker der Ukraine geäußert. Die ukrainische Armee nutze im Kampf gegen Russland auch Technologie von Palantir, habe der stellvertretende ukrainische Ministerpräsident Mychajlo Fedorow, der auch Digital-Minister ist, im Gespräch mit Welt am Sonntag bestätigt. Palantir-Software werde z.B. genutzt, um diverse Daten zusammenzuführen und somit genauere Informationen zu möglichen Zielen zu bekommen.Wichtigste Waffe in der modernen Kriegsführung seien Daten und Technologie. Werkzeuge wie Palantirs Satelliten-Software MetaConstellation würden den Kriegsverlauf verändern. Das Programm führe Bilder von verschiedenen Satelliten, Dohnen und Sensoren zusammen und werte diese automatisch aus. Die Zusammenarbeit zwischen Palantir und der Ukraine habe kurz nach Kriegsbeginn begonnen.An der Zusammenarbeit verdiene das US-Unternehmen dem Vernehmen nach wohl nicht direkt. Der offenbar erfolgreiche Einsatz der Software sei allerdings gute Werbung und dürfte helfen, das Produkt unter Realbedingungen anzupassen und weiterzuentwickeln. Westliche Armeeführer dürften die Entwicklung beobachten und prüfen, inwiefern ein Einsatz auch für ihr Land sinnvoll sein könnte, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.02.2023)Börsenplätze Palantir-Aktie: