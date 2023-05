Börsenplätze Palantir-Aktie:



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (09.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Palantir habe im ersten Quartal nicht nur die Erwartungen der Analysten übertroffen, sondern auch die Anleger mit einem starken Ausblick begeistert. Der Datenspezialist habe einen Umsatzanstieg von 18% auf 525 Mio. USD vermeldet. Entscheidender Faktor für das überraschend starke Wachstum sei dabei die Erholung auf dem Heimatmarkt des US-Unternehmens gewesen. Beim Gewinn je Aktie habe Palantir 0,05 USD verzeichnet und damit ebenfalls über den Analystenerwartungen gelegen. Es sei dem US-Konzern also zum zweiten Mal in Folge nach GAAP-Rechnungslegung gelungen, profitabel zu wirtschaften, was die Geschäftsführung auf ihre strenge Kostendisziplin zurückgeführt habe.Palantir sehe sich nun sogar dazu in der Lage, in den restlichen Quartalen des Jahres ebenfalls Gewinne zu erzielen. CEO Alex Karp gehe daher fest vom ersten profitablen Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte aus. Auch in Sachen Künstliche Intelligenz sehe sich der Palantir-CEO mit der neuen KI-Plattform, die noch in diesem Monat den ersten Kunden zugänglich gemacht werden solle, gut aufgestellt.Die Palantir-Aktie habe auf die Zahlen im nachbörslichen US-Handel mit einem Kurssprung von über 21% reagiert. Nachdem sie ausgestoppt worden sei, habe die Aktie ihren Weg auf die Empfehlungsliste des "Aktionärs" noch nicht wieder zurückgefunden. Das Langfrist-Potenzial des Big-Data-Spezialisten mit engen Geschäftsverbindungen zur US-Regierung bleibe allerdings enorm. Anleger sollten die Palantir-Aktie auf die Watchlist nehmen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.05.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link