Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

13,14 EUR -6,74% (24.08.2023, 18:27)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

14,01 USD -8,43% (24.08.2023, 17:45)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (24.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Der heutige Verlauf im US-Handel sei bisher ein Musterbeispiel dafür, wie angespannt die Lage rund um die Palantir-Aktie gerade sei. Vor dem offiziellen Handelsbeginn in den USA habe der US-Datenanalyse-Spezialist in New York noch rund vier Prozent im Plus gelegen. Inzwischen stehe ein Minus von acht Prozent auf der Kurstafel.Hintergrund für den anfänglichen Optimismus: Gestern habe die Palantir-Aktie einen recht guten Tag gehabt. Nachbörslich habe zudem NVIDIA mit seinen Zahlen und einem starken Ausblick überzeugt und zeitweise ein neues Rekordhoch erreicht. Dementsprechend habe die KI-Aktien-Welle einen neuerlichen Schub bekommen.Wedbush-Analyst Ives habe darauf verwiesen, dass die Resultate von NVIDIA ein Hinweis auf Ausgaben für KI insgesamt seien. Derzeit sei KI in einer Aufbauphase. Diese werde "letztlich zu einem massiven Ausgabenzyklus führen". Palantir sei ein Nutznießer dieser absehbaren Ausgabenflut. Ives empfehle Palantir zum Kauf mit Kursziel 25 Dollar und habe vom Unternehmen als "Messi der KI" gesprochen. Palantir habe eine unübertroffene KI-Festung aufgebaut und werde ein wichtiger Spieler in der KI-Revolution sein.Warum Palantir trotzdem im Minus sei? Die Aktie verhalte sich marktkonform. Auch der S&P 500 habe heute zunächst im Plus gelegen, sei dann aber konsequent verkauft worden. Und Palantir sei halt relativ volatil. In Bezug auf Palantir habe "Der Aktionär" gestern die angespannte charttechnische Lage skizziert. Warum die guten Aussichten in operativer Hinsicht nur bedingt helfen würden, habe in "Palantir: Nachfrage "mit nichts zu vergleichen" - darum ist das Teil des Problems" gestanden.Investierte Anleger können dabeibleiben, beachten aber den im Heft kommunizierten Stopp, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: