Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (17.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Die Verbindung von Palantir und dem britischen Staat sei einmal mehr im Fokus eines kritischen Berichts. Der Datenanalyse-Spezialist aus den USA habe sich einen Millionen-Auftrag gesichert, ohne dass dieser ausgeschrieben gewesen sei. Palantir selbst werde aber eigentlich kein Fehlverhalten vorgeworfen.Das National Audit Office, die britische Aufsichtsbehörde für öffentliche Ausgaben, habe in einem heute veröffentlichten Bericht kritisiert, dass bei der Vergabe eines Auftrags für das Regierungsprogramm "Homes for Ukraine" Palantir den Zuschlag zur Unterstützung bei der Flüchtlingsverteilung ohne vorherige Ausschreibung erhalten habe. Das berichte die "Financial Times". Demnach stelle Palantir zunächst ein IT-System sechs Monate kostenlos zur Verfügung. Im September 2022 habe Palantir dann einen Einjahresvertrag i.H.v. 4,5 Mio. GBP erhalten.Zumindest anfangs solle es Beschwerden von Behörden gegeben haben, wonach die Software schwer zu benutzen gewesen sein solle. Einige Probleme seien gelöst worden, allerdings seien die Behörden auch nicht verpflichtet, die Software zu nutzen. Insofern sei laut Regierung wohl nicht ganz klar, wie der aktuelle Stand sei.Das britische Ministerium für Wohnungsbau solle laut National Audit Office eingeräumt haben, dass man eine schnelle Umsetzung gegenüber der Suche nach einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis priorisiert habe. Die Regierung bleibe nun bei Palantir, weil die Kosten für einen Wechsel und das Risiko von Problemen den Nutzen übersteigen könnten. Vergangenen Monat habe Palantir 5,5 Mio. GBP für eine Verlängerung um ein weiteres Jahr erhalten.Es sei eine für Palantir typische, aber umstrittene Praxis, seine Software erst kostenlos oder zum Selbstkostenpreis zur Verfügung zu stellen, um bei Unternehmen und staatlichen Kunden einen Fuß in die Tür zu bekommen. Allerdings sei es auch erwünscht, dass vor der Vergabe von staatlichen Aufträgen Testphasen möglich seien. Palantir habe letztendlich schnell eine praktische Lösung für ein Problem geliefert. Dem US-Unternehmen sei wohl nichts vorzuwerfen. Neulich habe es bereits einen Bericht über die Lobby-Arbeit von Palantir gegeben, der zu einem ähnlichen Fazit geführte habe. Insofern sei es kein Wunder, dass sich die Aktie weiterhin relativ stark präsentiert. Sie bleibe folgerichtig eine "Aktionär"-Empfehlung, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.