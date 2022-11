Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (07.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Die Aktie von Palantir sei erneut auf Talfahrt. Das US-Softwareunternehmen habe am Montag bei seinen Q3-Zahlen enttäuscht. Zwar sei der Umsatz besser als erwartet ausgefallen, dennoch würden sich die Sorgen der Anleger verstärken, dass die Umsatzziele künftig nicht erfüllt werden könnten. Die Papiere würden daraufhin nun zweistellig im Minus notieren. So seien die Zahlen im Detail ausgefallen:Im dritten Quartal sei der Umsatz von Palantir um 22 Prozent auf 478 Millionen Dollar gestiegen. Der bereinigte Betriebsgewinn habe bei 81 Millionen Dollar gelegen. Beides sei etwas besser gewesen, als von den Analysten erwartet. Das Softwareunternehmen, das für seine Arbeit mit der Regierung bekannt sei, habe angegeben, dass die Zahl seiner kommerziellen US-Kunden im Vergleich zum Vorjahr um 124 Prozent von 59 auf 132 gestiegen sei.Palantir habe jedoch ein Umsatzwachstum von mindestens 30 Prozent bis 2025 versprochen. Nun erwarte es aber, dieses Ziel in diesem Jahr zu verfehlen. Das Unternehmen für Datensoftware werde laut einer Erklärung vom Montag im Jahr 2022 einen Umsatz von etwa 1,9 Milliarden Dollar erzielen. Diese wiederum entspräche einer Wachstumsrate von nur 23 Prozent.Die schwachen Zahlen von Palantir würden bei den Anlegern Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens wecken, seine Strategie zur Expansion über den Kernkundenstamm der Regierung hinaus umzusetzen. Die Schwierigkeiten des Unternehmens, in der Unternehmenswelt Fuß zu fassen, würden durch den prognostizierten wirtschaftlichen Abschwung wahrscheinlich noch verschärft.Die Quartalszahlen kämen nicht gut an. Auf Jahressicht notiere die Aktie nun über 70 Prozent im Minus. Auch wenn das Unternehmen langfristig mit einer starken Datenanalyse-Software überlegen sei, müsse mittelfristig beweisen, dass es seine Umsatzziele erreichen könne.Anleger sollten sich bis dahin zurückhalten, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Palantir-Aktie. (Analyse vom 07.11.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: