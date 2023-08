unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Mehr als 9% liege aktuell der Kurs der Palantir-Aktie im Minus. Dabei habe an den beiden Handelstagen zuvor noch deutlich die Kauflaune regiert. Grund für den deutlichen Rücksetzer sei nun die überarbeitete Einschätzung von Morgan Stanley. Die US-Investmentbank habe ihr Votum für die Palantir-Aktie von "halten" auf "verkaufen" gesenkt. Das Kursziel laute 9 USD. Analyst Keith Weiss zufolge spiegele die aktuelle Bewertung Palantirs die "KI-Euphorie" wider. Der Rückenwind durch diesen Trend werde jedoch Zeit brauchen, um sich zu materialisieren.Die Einschätzung von Morgan Stanley sei keine Überraschung, aber die US-Bank sei eine besonders gewichtige Stimme. Analysten würden überwiegend skeptisch bleiben, nachdem Palantir zuletzt den Worten seines Chefs Alex Karp nur bedingt Zahlen habe folgen lassen können. Da müsse künftig mehr kommen! Vorerst stecke die Palantir-Aktie weiter in einer Korrekturphase, nachdem sie sich vom Tief zum Jahreswechsel eindrucksvoll habe lösen können. Charttechnisch bleibe es mit dem heutigen Rücksetzer weiterhin spannend bei Palantir. Eine Richtungsentscheidung sei noch nicht gefallen. Investierte Anleger könnten dabeibleiben, sollten aber den im Heft kommunizierten Stopp beachten, so Lars Friderich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU