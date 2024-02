Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

22,81 EUR -1,93% (13.02.2024, 11:44)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

25,05 USD +2,75% (12.02.2024, 22:00)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (13.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Die Anleger am US-Aktienmarkt hätten am Montag nach einem neuerlichen Rekordrausch etwas Luft geholt. Getrieben vom Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) sei der technologielastige NASDAQ 100 erstmals über die Marke von 18.000 Punkten geklettert. Der Megatrend KI befeuere auch die Palantir-Aktie immer weiter - und diese Marken seien hier jetzt wichtig.Anfang Februar habe Palantir mit den Quartalszahlen einen neuen Blick in ihre Bücher gewährt. Anleger und Experten hätten deutlich weniger erwartet und die Aktie habe einen starken Kurssprung vollzogen.Der US-Datenanalyse-Spezialist überrasche vor allem mit seinem Q4-Umsatz. Dieser sei im vierten Quartal, das am 31. Dezember 2023 geendet habe, verglichen mit dem Vorjahr um 20 Prozent auf 608,4 Mio. US-Dollar gestiegen. Analysten hätten im Vorfeld lediglich 602,4 Mio. Dollar erwartet.Das Unternehmen habe gleichzeitig einen Nettogewinn von 93,4 Mio. Dollar oder 4 Cents pro Aktie gemeldet, verglichen mit 30,9 Mio. Dollar oder 1 Cent pro Aktie im Vorjahresquartal. Die Prognose des Unternehmens für das Gesamtjahr 2024 habe in etwa den Erwartungen der Wall Street entsprochen.Aufgrund der Trendstärke sei auch das Vorjahreshoch bei 21,85 Dollar mühelos geknackt worden. Mit dem Ausbruch sei ein weiteres Kaufsignal ausgelöst worden. Aktuell stünden die Bullen kurz vor dem Sprung über die 25-Dollar-Marke. Im Anschluss sei der Weg frei zum nächsten Widerstand bei 27,11 Dollar. So hoch notiere der Titel zuletzt im November 2021.DER AKTIONÄR habe Palantir im Juli 2023 bei 16,12 Euro zum Kauf empfohlen. Engagierte Anleger sollten dabei bleiben und entspannt die Gewinne laufen lassen. Neueinsteiger können Rücksetzer nutzen, so Tim Temp von "Der Aktionär". Dank der KI-Fantasie und der starken Aussichten sei hier weiter Luft nach oben. (Analyse vom 13.02.2024)