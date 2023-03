Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Jetzt wittere die Konkurrenz Blut! Spätestens mit dem Absturz der schlecht getimten Tech-Start-up-Beteiligungen und den jüngst verkündeten Entlassungen habe sich Palantir verletzlich gezeigt. Allerdings gelte das US-Unternehmen mit seinen Produkten zur Datenanalyse immer noch als führend. Diese Position wollten jetzt mehrere Unternehmen zusammen untergraben.Ein Zusammenschluss mehrerer britischer Daten-Unternehmen wolle Palantir beim Kampf um einen Vertrag mit dem National Health Service (NHS) ausstechen. Das habe der Aktionär-Kooperationspartner Financial Times am Dienstag berichtet. Der Auftrag für das nationale Gesundheitssystem in Großbritannien habe demnach einen Wert von 480 Mio. GBP, was mehr als einer halben Milliarde Euro entspreche.Unter den Unternehmen, die sich zusammengeschlossen hätten, seien Voror Health Technologies, Eclipse und Black Pear. Ihre Kampfansage: Sie könnten Software zu einem Bruchteil der veranschlagten Kosten bereitstellen, gleichzeitig Patientendaten schützen und ins Gesundheitssystem reinvestieren.Die Unternehmen seien seit Jahrzehnten die NHS-Partner bei IT-Fragen. Doch für den aktuellen Auftrag gelte Palantir als Favorit. Innerhalb des britischen Gesundheitssystems habe sich dagegen bereits Unmut geregt, was aber auch kaum verwundere, wenn man davon ausgehe, dass über die Jahrzehnte gewisse Verflechtungen entstanden seien, bei denen es vielleicht nicht unbedingt darum gehe, wer die beste und günstigste Lösung liefern könne.Grundsätzlich seien Vorbehalte gegenüber Palantir nicht ungewöhnlich. Das Unternehmen habe sich in der Vergangenheit trotzdem oft durchsetzen können. Allerdings gebe es derzeit einige Unsicherheiten bei Palantir und die Aktie schwächele immer noch deutlich. Der Kurs sei mittlerweile auf das Niveau zurückgefallen, auf dem die Aktie vor den jüngsten Zahlen gestanden sei und sollte sich möglichst bald fangen - sonst drohe ein Test des Allzeittiefs, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.