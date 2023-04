Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (13.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Alex Karp, CEO von Palantir, habe dieser Tage eine neue Plattform angekündigt. Diese setze voll auf das Mega-Trendthema KI. In seinem Schreiben zur Neuentwicklung habe sich der Palantir-Chef auch einmal mehr zum Geschäftsverlauf bei Palantir geäußert. Könnten Anleger daraus etwas ableiten - und sei die neue Plattform ein Gamechanger?Alle Welt spreche gerade von KI. Alex Karp schreibe dazu etwas ungelenk in einem Brief, der auf der Palantir-Homepage am Karfreitag veröffentlicht worden sei: "Für diesen Zeitpunkt hat sich unser Unternehmen und wurde unsere Software entwickelt." Eine selbstbewusste Aussage, die nicht überrasche, wenn man Karps Aussagen bereits seit einiger Zeit folge.Interessanter sei da schon folgende Passage: "Die Dynamik, die wir in allen unseren Geschäftsbereichen beobachten, sowohl bei der technischen Entwicklung unserer Software-Plattformen als auch bei der Gewinnung neuer Kunden, die durch diese Entwicklung - insbesondere in den Vereinigten Staaten - möglich wurde, hat sich in den letzten Monaten deutlich beschleunigt." Das sollte konkret heißen: Palantir würden die Geschäfte weiterhin gut laufen - bei beschleunigtem Wachstum.Bereits im Dezember habe Karp verkündet, die Palantir-Aktie sei "klar unterbewertet".Karp zufolge solle in Kürze eine neue KI-Plattform von Palantir auf den Markt kommen. Diese kombiniere zivile und militärische Entwicklungen Palantirs im Bereich des "maschinellen Lernens mit den neuesten großen Sprachmodellen, die in letzter Zeit die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen haben, für Kunden aus dem privatwirtschaftlichen und staatlichen Sektor". Karp beziehe sich dabei anscheinend auf den Erfolg von ChatGPT.Anscheinend solle die neue Plattform AIP (Artificial Intelligence Platform) vor allem in Verbindung mit den bereits bestehenden Palantir-Plattformen wie Gotham, Foundry und Apollo seine Wirkung entfalten. Militärische Anwender könnten laut Palantir dann beispielsweise fragen: "Welche unserer Spezialeinheiten sind den gegnerischen Panzerstellungen am nächsten und verfügen über einen ausreichenden Vorrat an Javelin-Raketen, um einen Angriff zu starten? Und welche Panzer sind auf dem Gefechtsfeld am anfälligsten für Angriffe?"Die Plattform sei der nächste logische Schritt. Bislang kämpfe Palantir allerdings vor allem außerhalb der USA grundsätzlich noch mit eher verhaltenem Kundeninteresse. Karp verkaufe Palantir in der Öffentlichkeit traditionell extrem selbstbewusst, was in der Vergangenheit zu Enttäuschungen bei Investoren beigetragen habe, als diese dann die nüchternen Quartalszahlen präsentiert bekommen hätten.Dementsprechend hat sich die Reaktion an der Börse nach der jüngsten Ankündigung in Grenzen gehalten, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Palantir-Aktie. (Analyse vom 13.04.2023)