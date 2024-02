NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (07.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Die KI-Euphorie an der Börse halte an, aber sie verlagere sich vom Hardware- in den Softwarebereich. Im Fokus stehe gerade v.a. Palantir. Der KI-Datenspezialist habe nicht nur sehr gute Zahlen vorgelegt, sondern auch den Ausblick angehoben. Das Unternehmen könne sich nach eigenen Angaben vor Aufträgen kaum retten. Die Palantir-Aktie sei um satte 30% nach oben geschossen, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.02.2024)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Palantir-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:21,96 EUR +8,12% (07.02.2024, 17:27)