Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (13.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Hochspannung garantiert: Nach Handelsschluss an der New Yorker Börse lege der US-Datenspezialist heute seine Zahlen vor. Der Kurs der Palantir-Aktie sei am Freitag mit minus 5,5 Prozent deutlich unter die Räder geraten und an eine entscheidende Stelle gefallen. "Der Aktionär" fasse die Ausgangslage und Erwartungen vor den Quartalszahlen zusammen.Die Palantir-Aktie sei relativ volatil. Bei 7,50 Dollar habe der Kurs zuletzt notiert. Die Zahlen dürften für die kommenden Tage einen deutlichen Impuls auslösen. Denn 7,50 Dollar sei seit fast einem Jahr eine bewährte Auffangzone auf Tageschart-Basis. Sollte der Kurs unter sieben Dollar abrutschen, würde zumindest ein Test des bisherigen Korrekturtiefs vom Jahreswechsel (5,92 Dollar) in den Fokus rücken.Laut Earnings Whispers werde ein Umsatzwachstum von 16,9 Prozent auf 505,95 Millionen Dollar erwartet. Der Gewinn je Aktie werde vor den Zahlen zum vierten Quartal auf 0,03 Dollar geschätzt. Bloomberg zufolge liege der Analystenkonsens bei 505,08 Millionen Dollar Umsatz und 0,03 Dollar Verlust je Aktie auf GAAP-Basis und 0,03 Dollar auf bereinigter Basis.Vor den Quartalszahlen habe sich Karp zum Monatswechsel mal wieder gewohnt selbstbewusst präsentiert. "Palantir wächst in den USA wie Unkraut. Unsere Produkte sind erfolgreich", habe Karp gegenüber Bloomberg gesagt. Analysten seien eher skeptisch. Zuletzt hätten Änderungen im Top-Management für Stirnrunzeln gesorgt.Seien Karps selbstbewusste Aussagen im Vorfeld ein Fingerzeig für Investoren oder nur - einmal mehr - eine längerfristig gemeinte, zweckoptimistische Durchhalteparole gewesen? Nach den Zahlen dürften Anleger schlauer sein. "Der Aktionär" bleibt im Vorfeld abwartend positioniert, so Lars Friedrich. (Analyse vom 13.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: