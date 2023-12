Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (04.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die New Yorker Aktienmärkte hätten am Freitag nach einer anfangs durchwachsenen Entwicklung nochmals Gas gegeben. Nach dem starken November sei damit auch der Auftakt in den letzten Börsenmonat des Jahres geglückt. Auslöser sei eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell gewesen. Für die Palantir-Aktie seien das gute Voraussetzungen, um die Rally fortzusetzen.Die US-Indices hätten durch Powells Aussagen einen Schub erhalten. Der davor lethargische marktbreite S&P 500 habe 0,59 Prozent höher mit 4.594,63 Punkten geschlossen, während der technologielastige NASDAQ 100 in positives Terrain gedreht sei und am Ende um 0,31 Prozent auf 15.997 Punkte zugelegt habe. Letzterer habe damit nach vier Gewinnwochen doch noch ein knappes Plus verbucht. Seit Jahresbeginn liege er weit vor den anderen Indices.Powell habe am Freitag zwar seine Bereitschaft signalisiert, falls nötig die Geldpolitik weiter zu straffen. Zudem habe er Hoffnungen auf schon bald niedrigere Zinsen als verfrüht bezeichnet. Ähnlich habe sich der oberste amerikanische Notenbanker aber schon in den vergangenen Wochen geäußert, sodass seine Rede die Märkte nicht habe schrecken können. Zudem sehe Powell immer noch die Chance, dass die US-Wirtschaft nicht in eine Rezession rutsche.Vor Powells Rede hätten bereits insgesamt mäßige heimische Konjunkturdaten die Hoffnungen auf eine geldpolitische Entspannung in den USA weiter untermauert. Der vom Institute for Supply Management (ISM) ermittelte Einkaufsmanagerindex für den November habe eine Stagnation der Stimmung in der Industrie auf niedrigem Niveau belegt. Er deute weiter auf Schrumpfung hin. Analysten hätten zumindest mit einer moderaten Stimmungsaufhellung gerechnet. Der Industrie-Einkaufsmanagerindex von S&P Global habe ebenfalls auf einem niedrigen Niveau verharrt.Die Bullen würden bei der Palantir-Aktie wieder aufdrehen, nachdem der Titel Ende November für eine Tage konsolidiert habe. Am Support bei 18,62 Dollar sei der Titel wieder Richtung Norden gedreht und stehe nun erneut vor dem Sprung über die psychologisch wichtige 20-Dollar-Marke.Die Palantir-Aktie mache weiterhin eine gute Figur. Risikofreudige Anleger können die positive Dynamik für den Einstieg nutzen, so Tim Temp von "Der Aktionär". Der Stopp befinde sich bei 12,20 Euro. (Analyse vom 04.12.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: