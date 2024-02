NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

24,83 USD +5,24% (08.02.2024, 20:06)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (08.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Matthew Broome, Analyst von Mizuho Securities USA, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR).Der KI-Datenspezialist habe im Allgemeinen gute Ergebnisse für das vierte Quartal gemeldet - mit Anzeichen für eine wachsende Dynamik im Bereich der künstlichen Intelligenz, obwohl es einige Puts und Takes gegeben habe, so der Analyst in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Das neue Kursziel für die Palantir-Aktie sei auf eine wachsende Dynamik im kommerziellen US-Geschäft sowie eine verbesserte Rentabilität zurückzuführen.Matthew Broome, Analyst von Mizuho Securities USA, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Votum für die Palantir-Aktie bestätigt und das Kursziel von 16 auf 18 USD angehoben. (Analyse vom 06.02.2024)Börsenplätze Palantir-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:23,16 EUR +5,66% (08.02.2024, 20:21)