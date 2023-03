Börsenplätze Palantir-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Gleich mehrere gute Nachrichten gebe es heute für Palantir-Anleger. In seiner US-Heimat dürfe der Datenanalyse-Spezialist im Rahmen eines 99,6 Mio. USD schweren Vertrags über fünf Jahre das Datenmanagement beim Bureau of Medical Services auf einen modernen Stand bringen. Auch in Deutschland gebe es ein positives Ergebnis. Palantirs Analyse Software VeRa (Verfahrensübergreifendes Recherche- und Analysesystem) könne laut Fraunhofer Institut ohne datenschutzrechtliche Bedenken genutzt werden. In der Software sei "keine sogenannte Backdoor identifiziert" worden, habe das bayrische Landeskriminalamt mitgeteilt.Die Polizei in Hessen und Nordrhein-Westfalen nutze Programme von Palantir bereits für Ermittlungen. Das Bundesverfassungsgericht habe Mitte Februar geurteilt, eine automatisierte Datenauswertung sei unter einschränkenden Voraussetzungen grundsätzlich möglich. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) habe daraufhin angekündigt, auf Basis des Urteils die notwendige Rechtsgrundlage im Polizeiaufgabengesetz auf den Weg bringen zu wollen.Eine Überraschung sei das Ergebnis der VeRa-Prüfung nicht. Palantir habe zwar zahlreiche Kritiker, gelte jedoch als transparent und vertrauenswürdig, was seine Software betreffe. Sonst könnte das US-Unternehmen auch kaum ein Partner diverser westlicher Staaten in Bereichen, die als besonders sensibel gelten würden, sein. Der 100-Mio.-USD-Vertrag in den USA sei ein weiterer Erfolg, aber kein Gamechanger. In einem wackligen Markt sei es daher keine Überraschung, dass auch der Kurs der Palantir-Aktie heute bislang nicht aus dem Knick komme, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)