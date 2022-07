Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

8,961 EUR +0,89% (15.07.2022, 22:27)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

9,04 USD +1,57% (15.07.2022, 22:00)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (17.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Denver, COKulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.In der zurückliegenden Handelswoche habe sich der Kurs der Palantir-Aktie eher schwach entwickelt. Das sei allerdings kein Drama. Die Nachrichten von Unternehmensseite seien derweil einmal mehr positiv gewesen. Unter anderem sei ein Schlaglicht auf die Kooperation zwischen dem US-Datenanalyse-Unternehmen und der deutschen Merck KGaA geworfen worden.Am Mittwoch habe Athinia gemeldet, dass der Speicherspezialist Micron Technology die Datenanalyse-Plattform des US-Unternehmens künftig nutzen werde, um die digitale Transformation wichtiger Zulieferer zu unterstützen. Athinia sei seit Ende 2021 ein Gemeinschaftsprojekt von Palantir und Merck. Tags zuvor habe Palantir eine Auszeichnung vom "renommierten Forschungs- und Beratungsunternehmen Forrester als Leader im Bereich der Software-Plattformen für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen" gemeldet.Beide Meldungen seien nicht wirklich überraschend oder kursrelevant. Sie würden nur ganz allgemein Palantirs starke Position im Bereich Datenanalyse unterstreichen. Die Aktie habe sich nicht nachhaltig über der 10-USD-Marke behaupten können. Andererseits sei der kurzfristige Aufwärtstrend immer noch intakt. "Der Aktionär" bleibe abwartend positioniert, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Palantir-Aktie: