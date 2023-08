Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

16,26 EUR -0,52% (08.08.2023, 14:48)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

17,99 USD -1,15% (07.08.2023, 22:00)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (08.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von Analyst Tyler Radke von der Citigroup:Tyler Radke, Analyst der Citigroup, erhöht das Kursziel für die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) von 6 auf 10 USD.Die Palantir-Aktie sei seit Jahresbeginn um 183% gestiegen, obwohl es keinen "wesentlichen Umschwung oder eine Verbesserung der Fundamentaldaten" gegeben habe, so der Analyst in einer Research Note. Das Unternehmen führe die Rally auf die Eindeckung von Leerverkäufen und den generativen Optimismus in Bezug auf künstliche Intelligenz zurück.Citi erwarte Anzeichen für ein stärkeres Engagement und eine stärkere Dynamik bei den Kunden, sei jedoch der Ansicht, dass große generative KI-Verträge von Palantir unwahrscheinlich seien, da die Produkt- und Preisgestaltung des Unternehmens noch in den Kinderschuhen stecken würden.Tyler Radke, Analyst der Citigroup, bewertet die Aktie von Palantir weiterhin mit "sell". (Analyse vom 07.08.2023)Börsenplätze Palantir-Aktie: