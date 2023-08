Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (08.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.10,5 Prozent im Minus liege die Palantir-Aktie heute zeitweise, nachdem der Datenanalyse-Spezialist gestern nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen veröffentlicht habe. Dabei sei die Gewinnprognose angehoben und ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von einer Milliarde Dollar angekündigt worden. Wo sei also das Problem?Grundsätzlich habe Palantir nur die Erwartungen erfüllt. Bei einer Aktie mit einem so starken Lauf in den vergangenen Monaten und so optimistischen Kommentaren von Unternehmenslenker Alex Karp, der angesichts des KI-Hypes von beispielloser Nachfrage gesprochen habe, dürften sich einige Marktteilnehmer insgeheim mehr erhofft haben. Zumal die Bewertung der Aktie nach dem Kursanstieg trotz der ordentlichen operativen Entwicklung immer noch ziemlich ambitioniert wirke und das Unternehmen gerade erst dabei sei, halbwegs nachhaltig profitabel zu werden. Unter diesen Umständen sei der Sinn des Aktienrückkaufprogramms zumindest fragwürdig.Citi rate dann auch prompt "verkaufen" und billige der Palantir-Aktie nur ein Kursziel von 10 Dollar zu. "Wir sind schlicht nicht beeindruckt von Palantirs Umsatzwachstumsraten im unteren Zehner-Bereich, insbesondere angesichts des stärkeren Wachstums und klarerem KI-Rückenwind bei Konkurrenten", habe es zur Begründung geheißen. Ähnlich sehe man die Angelegenheit bei Morgan Stanley (Kursziel: 8 Dollar).Bei RBC Capital Markets sei man skeptisch für die zweite Jahreshälfte und sehe das Kursziel für Palantir gar nur bei 5 Dollar. Das Umsatzwachstum im staatlichen wie auch im Privatkunden-Bereich habe sich gegenüber dem Vorquartal verlangsamt.Insgesamt seien die Kursziele der Analysten zwar gestiegen - so habe beispielsweise die Deutsche Bank von 7 auf 9 Dollar erhöht (bleibe allerdings bei einer Verkaufsempfehlung) -, aber das durchschnittliche Kursziel von 13,46 Dollar impliziere immer noch Abwärtspotenzial.Die Zahlen seien zwar kein Beinbruch, aber auch kein Durchbruch positiver Art. Eine charttechnische Richtungsentscheidung sei noch nicht gefallen. Der Palantir-Kurs sei heute im US-Handel zunächst zeitweise bis auf 16,10 Dollar abgesackt. In dem Bereich würden eine erste horizontale Unterstützung sowie die 50-Tage-Linie verlaufen. Der Aufwärtstrend sei noch intakt. Die Aktie sei eine "Aktionär"-Empfehlung. Kurzfristig gehe die Tendenz eher in Richtung Korrektur.Langfristig bleibt das Unternehmen aber spannend und bestenfalls könnte die Aktie ihre technische Stärke behaupten und sich schon auf dem aktuellen Niveau wieder fangen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zu Palantir Technologies Inc. (Analyse vom 08.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: