Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

16,21 EUR -1,94% (07.08.2023, 16:50)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

17,60 USD -3,25% (07.08.2023, 16:35)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei).

(07.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Spiele die Politik mit unserer Sicherheit und gefährde die Angst vor dem Fortschritt Menschenleben? Die Stärke der Palantir-Software könne den Unterschied machen, unterstreiche ein neuer Artikel.Was sei gefährlicher: Ein Terrorist oder eine Künstliche Intelligenz? Deutschlands Zögern was die Einführung smarter Polizeihelfer angehe, stoße auf Kritik. "Die Welt" schreibe nun über "Faesers fragwürdiges Nein zu Palantir." Die Sicherheits-Software des US-Herstellers sei untersagt worden, was Polizei- und Sicherheitsbehörden aufs schärfste kritisieren würden.Dabei sei dank Palantir schon 2019 die Identität mehrerer Verdächtiger in einem großen Kindermissbrauchsfall aufgedeckt worden. Ein Sicherheitsbeamter werde zitiert: "Die Analysefähigkeiten der Palantir-Software brauchen wir zur Verhütung von Straftaten. Aktuell haben wir keine Möglichkeit, um die Daten, die ja vorhanden sind, bundesweit analysieren zu können." "Die Welt" berichte von "Unmut, Gereiztheit und wachsender Verärgerung bei Polizei- und Sicherheitsbehörden".Zumindest überrascht habe sich unlängst auch Palantir selbst im Gespräch mit dem AKTIONÄR HSR gezeigt. Denn bei der bundesweiten Daten- und Analyseplattform für die Polizei habe das Fraunhofer Institut unabhängig die Unbedenklichkeit bescheinigt. 16 Bundesländer im Verwaltungsrat des Polizei-IT-Fonds hätten sich für die dringliche Notwendigkeit der Einführung der BundesVeRA ausgesprochen.Bemerkenswert: "Die Software von Palantir könnte beispielsweise dazu beigetragen haben, den Anschlag am Breitscheidplatz zu verhindern. In diesem Fall hatte sich der Attentäter unter verschiedenen Pseudonymen angemeldet, was nicht erkannt wurde."Immerhin bestehe wohl Hoffnung, dass Deutschland eines Tages im Bereich Sicherheits-KI aufhole. Unternehmer Dr. Rasmus Rothe vom KI Bundesverband habe dem "Aktionär" gesagt, dass durchaus auch hierzulande das Know-how für ein ähnliches KI-System bestehe, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link