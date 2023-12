unter folgendem Link.



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (08.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Kurz habe die Palantir-Aktie im November ein neues Hoch nach der krassen Korrekturphase erklommen. Bis auf 21,85 USD sei es aufwärts gegangen. Mittlerweile sei der Kurs aber wieder auf 17,16 USD zurückgefallen. Die Lage beim US-Datenanalyse-Spezialisten bleibe also zumindest an der Börse ziemlich volatil.Tech-Investorin und Ark-Fonds-Gründerin Cathie Wood lase sich von der jüngsten Abwärtswelle allerdings offenbar nicht beirren lassen. Am Mittwoch habe Ark Invest kräftig nachgelegt. Palantir-Aktien im Wert von mehr als 27 Mio. USD seien für die verschiedenen Ark-ETFs gekauft worden.Wood habe sich vor mehr als einem Jahr bei einem Kurs von etwas mehr als 11 USD komplett von Palantir verabschiedet. Nach den Quartalszahlen im Mai hatbe Wood knapp unter 10 USD dann wieder zugegriffen - womöglich auch, weil Palantir damals einen Gewinn habe melden können und nach eigenen Angaben dauerhafte Profitabilität anstrebe. Palantir habe auch in den folgenden Quartalen Gewinne melden können. Dazu sei die Auflage eines Aktienrückkaufprogramms gekommen. So gesehen sei der operative Aufwärtstrend intakt und die Nachkäufe von Wood seien konsequent - und ohnehin recht typisch für den Handelsstil des Ark-Teams. Bei Palantir sei u.a. auch im August bereits nachgegriffen worden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU