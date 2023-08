Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Darauf hätten Palantir-Anleger lange warten müssen: Kurz sei der Kurs vor wenigen Tagen wieder über 20 USD gestanden. Nach dem Hoch seien aber Gewinnmitnahmen gefolgt. Ein Ablauf, den es so in den vergangenen Monaten bereits mehrfach zu sehen gegeben habe. Bleibe der Aufwärtstrend der Aktie auch diesmal intakt? Das könnte sich schon am Montag entscheiden.Am 7. August veröffentliche Palantir seine Quartalszahlen. Die letzten Zahlen, Anfang Mai, seien damals die Initialzündung für die Aktie gewesen, die da noch unter 8 USD gehandelt worden sei. Abgesehen von Mini-Korrekturen, sei der Kurs seitdem immer weiter gestiegen. Bisheriges Hoch im US-Handel: 20,24 USD (1. August). Danach sei es leicht abwärts gegangen. Letzter Stand: 18,20 USD.Grundsätzlich gebe es nun zwei Möglichkeiten: Entweder Palantir überzeuge erneut und es gelinge dem US-Spezialisten für Datenanalyse erneut ein profitables Quartal (auf GAAP-Basis). Dann wäre nicht zuletzt angesichts des intakten Aufwärtstrends ein Sprung auf ein neues Hoch (bezogen auf den aktuellen Trend) möglich. Analysten seien jedenfalls immer noch überwiegend eher skeptisch bei Palantir. Dementsprechend könnten trendfolgend steigende Kursziele nach den Zahlen die Rally noch mal anheizen.Die andere Variante: Die Zahlen würden enttäuschen und die Luft aus der Aktie werde abgelassen. Nach dem starken Anstieg in den vergangenen Monaten dürften noch viele Trader auf Gewinnen sitzen, die sie im Zweifel dann schnell in Sicherheit bringen würden, falls sich Schwäche andeute.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.