Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (19.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Durchaus stabil mit leichter Aufwärtstendenz habe sich der Kurs der Palantir-Aktie in den vergangenen Handelstagen gezeigt. Aber sei das schon die Wende? Euphorisch stimme das Chartbild jedenfalls noch nicht. Dazu komme, dass die Vergabe eines Großauftrags für Palantir jetzt aus den Reihen des potenziellen Auftraggebers torpediert werde.Daten-Spezialisten, die teils direkt für das britische Gesundheitssystem NHS (National Health Service) arbeiten würden, hätten davor gewarnt, Palantir-Software als Betriebssystem des britischen Gesundheitsdienstes zu nutzen. Das berichte der AKTIONÄR-Kooperationspartner Financial Times unter Berufung auf mehrere Insider. Palantirs Foundry-Plattform sei demnach nicht benutzerfreundlich, verursache hohe Kosten und mache einen späteren Wechsel zu einem anderen Anbieter schwierig.Palantir kämpfe derzeit, wie berichtet, um einen Auftrag für das nationale Gesundheitssystem in Großbritannien, der einen Wert von 480 Mio.GBP habe. Das entspreche mehr als einer halben Milliarde Euro. Die Auftragslänge solle rund sieben Jahre betragen. Die Konkurrenzunternehmen, die ebenfalls den Auftrag wollten, seien seit Jahrzehnten die NHS-Partner bei IT-Fragen. Aber für den aktuellen Auftrag gelte Palantir als Favorit.Laut NHS England hätten bei einem Test mit Foundry Krankenhaus-Wartelisten um bis zu 28% verkürzt werden können. Einige NHS-Spezialisten würden jedoch für die Einführung eines komplett offenen Systems plädieren, bei dem der Auftraggeber den Quellcode einsehen und anpassen könne. Die NHS selbst habe nur mitgeteilt, noch sei nichts entschieden und man werde sich an die Prinzipien der "offenen Standards" halten.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.