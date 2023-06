Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



15,59 USD +2,57% (30.06.2023)



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Ausgehend vom Verlaufstief Anfang Mai habe sich Palantir in den vergangenen Wochen zwischenzeitlich mehr als verdoppeln können. Eine beeindruckende Bilanz, die einerseits dank überraschend guter Quartalszahlen, das Unternehmen sei endlich auf dem Weg zur Profitabilität, und andererseits auch durch den anhaltenden KI-Hype gelungen sei. Nach einer mehrtägigen Verluststrecke sei es in dieser Woche zu einer ersten Erholung gekommen. Wie sei diese einzuordnen?In genau drei Monaten werde Palantir seinen dreijährigen Börsengeburtstag feiern. Erstmals öffentlich gehandelt worden sei der geheimnisvolle Big-Data-Spezialist am 30. September 2020. In seiner noch jungen Historie blicke Palantir dabei mit einer Performance von etwas mehr als 50 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis auf eine erfolgreiche, andererseits aber auch äußerst volatile Entwicklung zurück: Zwischen dem am 27. Januar 2021 erzielten Allzeithoch bei 45 Dollar und dem erst im Januar diesen Jahres markierten Allzeittief bei 5,84 Dollar würden Welten liegen.Im Vergleich dazu nehme sich die Kursentwicklung der vergangenen zwei Monate mit einer Bandbreite zwischen etwa 7 und 17 Dollar fast überschaubar aus. Noch deutlich stärker sei das Kursgeschehen in den vergangenen vier Wochen begrenzt gewesen. Die Notierungen hätten sich zwischen 13,50 und 17 Dollar bewegt.Dass die Palantir-Aktie auf der Stelle getreten sei, sei kein Schaden gewesen, ganz im Gegenteil. Denn das habe dem zwischenzeitlich hoffnungslos überkauften RSI die Gelegenheit gegeben, etwas abzukühlen. Dadurch sei potenziell neuer Platz zur Oberseite entstanden. Zu denken geben sollte den Bullen aber Trendstärkeindikator MACD. Der befinde sich trotz der Erholung in den vergangenen Tagen auf dem Rückzug, erst recht nach dem Unterschreiten der Signallinie.Um 14 Dollar befinde sich eine Unterstützung, die aus dem Verlaufshoch im vergangenen Jahr hervorgegangen sei. Neue Verluste sollten nach Möglichkeit erneut hier aufgefangen werden. Sei das nicht der Fall, seien die nächsten Anlaufstellen zur Unterseite 12 und 10 Dollar.Gelinge es den Bullen hingegen, an die Gewinne der vergangenen Wochen anzuknüpfen, stelle sich Palantir bis 20 Dollar nur wenig in den Weg. Für die Bullen könnte es sich also lohnen, jetzt aufmerksam zu bleiben.Palantir genehmige sich nach den aufsehenerregenden Kursgewinnen der vergangenen zwei Monate eine wohlverdiente Ruhepause. Die habe vor allem den überkauften Zustand der Aktie abgebaut und Luft für weitere Kursgewinne geschaffen. Allzu sorglos sollten sich Käufer in der Palantir-Aktie aber nicht verhalten, denn der nachlassende Trendstärkeindikator MACD mahnt zur Vorsicht und könnte für weitere kurzfristige Kursverluste sorgen, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.06.2023)