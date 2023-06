NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

15,27 USD +5,17% (05.06.2023, 16:01)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (05.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Brent Thill, Analyst von Jefferies & Co, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin das Kursziel für die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) von 10 auf 14 USD an.Mehrere Kunden hätten ihren Erfolg mit der KI-Plattform von Palantir unter Beweis gestellt, darunter Jacobs, Cleveland Clinic und Cisco Systems, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Trotz acht aufeinanderfolgender Quartale mit stagnierendem oder sich verlangsamendem Wachstum sei die Palantir-Aktien seit Jahresbeginn um 127% gestiegen und werde zum 11-fachen des geschätzten Umsatzes im Jahr 2024 gehandelt. Das mache Palantir zu einem der teuersten Unternehmen im Infrastrukturbereich.Brent Thill, Analyst von Jefferies & Co, hat in einer aktuellen Aktienanalyse "hold"-Rating für die Palantir-Aktie bestätigt und das Kursziel von 10 auf 14 USD erhöht. (Analyse vom 05.06.2023)Börsenplätze Palantir-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:14,36 EUR +5,94% (05.06.2023, 16:16)