(mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

8,846 EUR -2,71% (17.02.2023, 15:56)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

9,5099 USD -2,06 (17.02.2023, 15:42)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (17.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Einzigartige Software zur Verteidigung westlicher Werte biete Palantir - und habe dabei nach eigenen Angaben kein Problem mit strengen Datenschutzvorgaben. In der Einsatz-Praxis gebe es aber offensichtlich doch Probleme. Das lege jedenfalls eine aktuelle Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nahe.Bei der Suche nach potenziellen Straftätern dürften die Ermittler neue Computerprogramme, die Polizei-Datenbanken durchforsten würden, nur unter strengen Voraussetzungen nutzen. In Hessen und Hamburg sei das im Moment nicht sichergestellt. Karlsruher Richterinnen und Richter hätten deshalb gestern die dortigen Regelungen für verfassungswidrig erklärt.Das Urteil dürfte bundesweit Auswirkungen haben, da sich auch andere Länder und der Bund für die Analyse-Software interessieren würden. Die Software könne aber laut Palantir flexibel an neue Rahmenbedingungen angepasst werden.Mit dem Programm könnten Polizisten mit einem Klick verschiedene Datenbanken durchsuchen - um in den riesigen Datenmengen Querverbindungen zu entdecken, die sich sonst kaum hätten aufspüren lassen. Das solle den Ermittlern helfen, Kriminellen oder Extremisten auf die Spur zu kommen, noch bevor sie eine Straftat begehen könnten.Nordrhein-Westfalen setze die Software ebenfalls ein. Bayern arbeite gerade an der Einführung - vorbereitend für andere Länder und den Bund. Der Freistaat habe mit Palantir einen Rahmenvertrag geschlossen, damit alle anderen Polizeien dessen Programm ohne zusätzliche Vergabeverfahren übernehmen könnten. Hamburg nutze die Technik noch nicht, eine gesetzliche Regelung für den Einsatz sei aber schon geschaffen worden. Diese sei durch die aktuelle Entscheidung gekippt worden.Unterdessen sei der Kurs der Palantir-Aktie nach der ersten Zahlen-Euphorie wieder unter zehn Dollar gerutscht.Das Urteil bedeute nicht, dass die Palantir-Software selbst verfassungswidrig sei. Vor allem welche Daten in welcher Form überhaupt automatisiert ausgewertet werden dürften, werde künftig wohl strenger definiert werden. Es sei vor allem Aufgabe der Polizei, darauf zu achten, dass die Palantir-Software im Rahmen geltenden Rechts verwendet werde. Nach dem starken Kursanstieg sei der Rücksetzer bei der Palantir-Aktie normal. Dieser dürfte weniger durch das gestrige Urteil ausgelöst worden sein. DER AKTIONÄR hatte zuletzt in mehreren Plus-Artikeln beschrieben, warum die Euphorie von kurzer Dauer sein könnte, so Lars Friedrich. (Analyse vom 17.02.2023)