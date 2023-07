Börsenplätze Palantir-Aktie:



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (31.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Während die großen Indices in den vergangenen Handelstagen eher seitwärts gelaufen seien, besteche die Palantir-Aktie einmal mehr durch enorme technische Stärke. Bereits am Freitag habe der Kurs mit sechs Prozent überproportional im Plus gelegen. Heute lege Palantir noch mal zehn Prozent zu und erreiche im US-Handel mit 19,99 Dollar zeitweise den höchsten Stand seit Ende 2021.Positiv wirke sich auf den Kurs heute unter anderem eine Analysteneinschätzung aus. Wedbush, ein privates Investmentunternehmen aus Los Angeles, habe angefangen die Aktie zu bewerten. Erstes Urteil: "Kaufen" mit Kursziel 25 Dollar. Begründet werde das unter anderem mit dem Wandel Palantirs hin zu einem KI-Spezialisten, der "im Laufe des nächsten Jahrzehnts ein wichtiger Akteur in der KI-Revolution" sein werde.Mit anderen Worten: Bei Wedbush bewerte man eher das langfristige Potenzial - und sei dabei recht optimistisch, dass die Story ausgehe. Andere Analysten seien derzeit noch eher skeptisch, was verlässliche Prognosen betreffe, und würden ihre Kursziele eher trendfolgend nachziehen, ohne deswegen eine Kaufempfehlung auszusprechen. Selbst Optimisten seien angesichts der Rally zuletzt etwas zurückhaltender geworden. So habe die Investmentbank Raymond James Mitte Juni ihre klare Kaufempfehlung auf eine normale Kaufempfehlung abgeschwächt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.