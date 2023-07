Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

15,005 EUR +0,17% (12.07.2023, 12:30)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

15,59 USD +2,57% (11.07.2023, 16:45)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (12.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Die Palantir-Aktie befinde sich im Aufwind. Schwer verständliche Superprodukte für verschwiegene Kunden wie die CIA hätten den Mythos rund um Palantir genährt. Das US-Unternehmen helfe der Ukraine oder verhindere Terrorangriffe per Big-Data-Analyse. Auch immer mehr zivile Firmen würden auf das Know-how des Tech-Unternehmens vertrauen.Seit dem Treffen mit Palantir-Gründer Peter Thiel 2014 in Berlin verfolge "Der Aktionär" die Entwicklung der geheimnisvollen Firma genau. Thiel habe bereits damals prognostiziert: "Palantir ist eine grandiose Firma, von der Sie noch viel hören werden." Der Milliardär sollte recht behalten. Die KI und Palantir seien im Jahr 2023 in aller Munde. Jetzt habe der "AKTIONÄR HSR" mit dem Senior Director of Enterprise Technology, der die geschäftliche Verantwortung für die DACH-Region trage, Markus Löffler gesprochen. Der Physiker mit Erfahrung in der Quantenphysik sei Senior Partner bei McKinsey und Global CTO bei der Allianz gewesen.Löffler sage im Teams-Call: "Wir sind schon jetzt einzigartig." Palantir ermögliche es Unternehmen, generative KI wie LLMs sicher, legal, compliant und ethisch einwandfrei anzuwenden. Der Topmanager, der auch in den USA viel mit Kunden spreche, erkläre: "Wir lösen die heikle Frage, welche Daten überhaupt verwendet werden dürfen. Sind die Daten fürs Training geheim und gehören der Firma, sind Fragen, die wir klären. Außerdem stellen wir sicher, dass die von Menschen dank KI getroffenen Entscheidungen dokumentiert werden. Wir haben die Stärke in der kontrollierten, ethischen Nutzung von KI."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Palantir-Aktie: