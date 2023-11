Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

18,205 EUR +0,36% (22.11.2023, 12:03)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

19,80 USD -7,22% (21.11.2023, 22:00)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (22.11.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) weiterhin mit "sell" ein.Das Nationale Gesundheitssystem Englands habe einen Siebenjahresvertrag für seine neue Federated Data Platform an eine von Palantir geführte Gruppe vergeben. Der Vertrag sei zwar allgemein erwartet worden, sei aber dennoch positiv für das Unternehmen, da er ein wichtiges neues Geschäftsfeld darstelle und die Arbeit mit der Regierung über den Verteidigungs- und Geheimdienstbereich hinaus ausweite, so die Deutsche Bank in einer Research-Note an die Investoren.Die Firma habe gesagt, dass die Ankündigung wahrscheinlich als eine kleine Enttäuschung für die Investoren angesehen werde, da der vermutete Einzelvertrag zuvor auf 480 Millionen GP über fünf Jahre geschätzt worden sei und es unklar gewesen sei, dass mehrere andere GSI-Partner an der Arbeit beteiligt sein würden.Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Aktie von Palantir unverändert mit "sell" ein. Das Kursziel verbleibe bei 11 USD. (Analyse vom 21.11.2023)Börsenplätze Palantir-Aktie: