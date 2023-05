Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (23.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das sei schnell gegangen: Nach der Mini-Konsolidierung in den vergangenen Handelstagen ziehe der Kurs der Palantir-Aktie heute im US-Handel einmal mehr massiv an. Zeitweise liege die Aktie des US-Datenanalyse-Spezialisten rund zehn Prozent im Plus und erreiche den höchsten Stand seit April 2022. Auch von der operativen Seite gebe es gute Neuigkeiten.Palantirs Foundry-Plattform diene als Basis für ein Management-Flow-System, das bei C&A Modas S.A. eingesetzt werde. Das helfe dem Bekleidungsunternehmen laut eigenen Angaben, die Abläufe in der schnelllebigen Modewelt noch effizienter zu gestalten. So könne künftig zum Beispiel die gezielte Datenanalyse dabei helfen, besonders beliebte Kleidungsstücke rechtzeitig zu identifizieren und zusätzliche Einheiten produzieren und an die Filialen liefern zu lassen, habe es in einer Mitteilung geheißen."Wir sind die erste brasilianische Modemarke, die auf diese Technologie der künstlichen Intelligenz setzt", habe Bruno Ferreira, Planning and Business Intelligence Director bei C&A Brasilien, gesagt. Der gesamte Einkaufsprozess werde dadurch optimiert - von der Planung bis zum Versand. Dadurch werde auch unnötiger Lagerbestand reduziert.Die Implementierung der Palantir-Software sei innerhalb von drei Monaten erfolgt. Es sei ein digitaler Zwilling der Logistikkette geschaffen worden. C&A habe dadurch mehrere Möglichkeiten zur Verbesserung seines Bestandsmanagements identifiziert, habe es weiter geheißen.Die Meldung unterstreiche einmal mehr, wie sehr sich Palantir in den verschiedensten Industrien mit seinen Lösungen etabliere.Kurzfristig orientierte Anleger dürften angesichts des Momentums bei der Aktie ohnehin dabei sein, aber auch spekulativ orientierte Langfristinvestoren können Palantir zumindest auf der Watchlist haben, auch wenn die aktuelle Kaufwelle schon so dynamisch verlaufen ist, dass sich kurzfristig eine gewisse Überhitzung andeutet, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Palantir-Aktie. (Analyse vom 23.05.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: