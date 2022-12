Börsenplätze Palantir-Aktie:



7,19 USD -6,14% (05.12.2022, 22:00)



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (06.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.77% haben die Palantir-Aktie vom Hoch verloren. Der Kurs habe in den vergangenen Wochen nicht mal die allgemeine Erholungsbewegung im Tech-Sektor mitgemacht. Alex Karp, CEO und Gründer von Palantir, habe sich in einem Interview trotzdem einmal mehr sehr selbstbewusst und offen geäußert. "Unser kommerzielles Angebot ist dem Verständnis der Wall Street drei, vier Jahre voraus", habe Karp im Interview mit CNBC gesagt. Die Wall Street werde allerdings irgendwann sehr gut verstehen, dass Palantir mit seiner Foundry-Plattform alle anderen überflügele. Auch zur Aktie habe sich Karp geäußert: "Palantir war immer über- oder unterbewertet. Derzeit sind wir klar unterbewertet - und irgendwann werden wir wieder überbewertet sein."Der Markt in Amerika sei für Palantir der wichtigste. Und weil es der anpassungsfähigste sei, würde sich dort auch die beste Software durchsetzen. "Wir sind in den vergangenen zwölf Monaten in den USA 102 Prozent gewachsen", habe Karp gesagt. Der gesamte adressierbare Markt, in dem sich Palantir tummele, sei wahrscheinlich größer als 900 Mrd. USD.Die Aussagen seien gewohnt selbstbewusst und optimistisch. Der Kursverlauf bei Palantir spreche jedoch eine andere Sprache. Das US-Unternehmen habe in den vergangenen Quartalen die versprochene Wachstumsdynamik nicht aufrechterhalten können und müsse zudem erst noch beweisen, dass man nachhaltig profitabel arbeiten könne. Charttechnisch dränge sich ein Einstieg derzeit ohnehin nicht auf, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.12.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link