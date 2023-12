Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

16,57 EUR +0,91% (14.12.2023, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

18,21 USD +1,90% (14.12.2023, 22:00)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (14.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Während die Palantir-Aktie dieser Tage nicht so recht aus dem Knick komme, sorge zumindest der Chef des US-Spezialisten für Datenanalyse für Stimmung. Auf einer Veranstaltung habe Alex Karp - wie gewohnt - kein Blatt vor den Mund genommen. Frustriert sei Karp offenbar v.a. über das Europageschäft im Verteidigungssektor.Zwar hätten die Europäer ihre Militärbudgets nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine aufgestockt, aber die meisten Aufträge seien an europäische Unternehmen gegangen, habe Karp während einer Rede im Rahmen der Ronald Reagan Presidential Foundation in Kalifornien beklagt. Bloomberg zufolge habe Karp gesagt, die Europäer würden "schreckliche Investitionen in Technologie" tätigen. "Ich habe die Leute in Europa angeschrien. Aber es wird sich nicht ändern."Palantir habe schon fast traditionell Probleme, sich in Europa auf staatlicher Ebene festzusetzen. Unter anderem hätten Verfassungsrichter in Deutschland zu Jahresbeginn Bedenken zum Einsatz von Palantirs Polizei-Software Gotham geäußert. Frankreich bastele an einer eigenen Variante der Software. "Es ist wie verrückt", habe Karp dazu vor wenigen Wochen gesagt. Zwar habe Palantir mit dem Einsatz seiner Produkte in der Ukraine Anerkennung geerntet. Der Großteil der Dienste sei aber umsonst erfolgt. Vom US-Verteidigungsministerium solle bislang nur 1 Mio. USD geflossen sein.Zum Abschluss noch etwas Positives: Immerhin habe Palantir diese Woche melden können, dass eine Partnerschaft zur digitalen Transformation mit UniCredit weitere fünf Jahre verlängert werde.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.