Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.



Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

7,50 EUR +0,20% (23.09.2022, 08:54)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

7,37 USD -4,23% (22.09.2022)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (23.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Die USA steuere gerade auf eine neue Rezession zu. Und die FED gieße mit ihrer aggressiven Zinspolitik nur neues Öl ins Feuer. Die US-Notenbank habe am Mittwoch die Leitzinsen um weitere drei Viertel Prozentpunkte auf eine Spanne von 3 bis 3,25 Prozent erhöht. Nun habe sich Palantir-CEO Alex Karp zum Makroumfeld geäußert und ein eher düsteres Bild gezeichnet.Seiner Meinung nach würden die "tödlichen makroökonomischen Unsicherheiten" viele Unternehmen mit wackeligen Fundamentaldaten in den Ruin treiben. Sein Unternehmen werde jedoch gestärkt aus der Krise hervorgehen. Denn nur Qualitätsunternehmen, die langlebige Güter produzieren, würden letztendlich schwere Zeiten überleben."Schwere Zeiten sind unglaublich gut für Palantir, da sie den langlebigen Unternehmen in die Karten spielen. Und die Technologiebranche macht gerade schwere Zeiten durch - steigende Zinsen sind der Grund", habe Karp gegenüber CNBC gesagt. "Wird diese tödliche Flutwelle einige Unternehmen auslöschen? Ja, sie wird", so Karp weiter.Karp zufolge seien gerade viele Unternehmen außerhalb der USA nur schlecht auf die Krise vorbereitet. Wörtlich habe der Top-Manager gesagt: "Die Leute haben so eine starke Angst vor den makroökonomischen und politischen Risiken, dass niemand über sie sprechen will. Ihre Unternehmen sind für eine statische und einheitliche Welt des Friedens gebaut. Die Bilanzen sind offensichtlich oft nicht darauf vorbereitet, was kommen wird, und auf uns kommen meiner Meinung nach wirtschaftlich und politisch sehr schlimme Zeiten zu."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: