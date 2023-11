Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

18,05 EUR +0,31% (24.11.2023, 11:00)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

19,69 USD -0,56% (22.11.2023, 22:00)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (24.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auch am letzten Tag der Börsenwoche sei der Aktienmarkt verhalten in den Handel gestartet. Größere Impulse jenseits des Atlantiks dürften auch am Freitag ausbleiben. Für Anleger lohne sich trotz des ruhigen Handels ein Blick auf die Palantir-Aktie. Der Titel befinde sich weiterhin im Rally-Modus und nun gebe es neue Dynamik.Die Stimmung unter den Anlegern sei weiterhin freundlich. Tags zuvor seien die Handelsplätze in den USA wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen gewesen. Am wichtigsten Shopping-Tag des Jahres, dem "Black Friday", werde an den US-Börsen nur verkürzt gehandelt. Entsprechend ruhig sollte der heutige Handelsverlauf vonstattengehen.Dafür stehe in der kommenden Woche eine Vielzahl von Terminen an, die neue Impulse liefern würden. Beispielsweise gebe es neue GDP- und ISM-Daten sowie neue Zahlen zu den Arbeitslosenanträgen aus den USA. Alles wichtige Informationen, auf die die US-Notenbank schaue, um zu prüfen, ob es tatsächlich keine weitere Zinserhöhung geben werde. Somit seien diese Events auch für die Anleger besonders wichtig, da hier erhöhte Volatilität vorprogrammiert sei, egal wie die Daten ausfallen würden.Die Bullen sollten daher in der kommenden Woche wieder das Ruder übernehmen, da auch der technische Support bei 19,30 Dollar stütze. Im Anschluss stehe eine wichtige Zone, die sich zwischen 22 und 26 Dollar aufspanne, im Fokus. Hierfür müssten die Bullen den Widerstand bei der 22-Dollar-Marke nachhaltig überwinden. Aufgrund der Trendstärke sowie der positiven Stimmung unter den Anlegern stünden die Chancen gut, dass der Titel weiter Richtung Norden strebe.Bei der Palantir-Aktie passe aktuell alles zusammen. Risikofreudige Anleger nutzen den frischen Ausbruch für den Einstieg, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Palantir-Aktie. Der Stopp befinde sich bei 12,20 Euro (Analyse vom 24.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link