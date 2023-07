NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

17,40 USD +6,10% (17.07.2023)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (18.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Die Analysten von Mizuho Securities USA erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR).Während Softwareunternehmen weiterhin durch makroökonomischen Druck und Unsicherheit herausgefordert würden, habe sich die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten deutlich verbessert, wobei die Begeisterung für generative künstliche Intelligenz "für einen deutlichen Aufschwung sorgt", so die Analysten. Sie hätten geschrieben, dass ihre Überprüfungen für das zweite Quartal "ein Auf und Ab" enthalten hätten, aber insgesamt hätten sie eine noch größere Stabilität widergespiegelt als im vorangegangenen Quartal. In Anbetracht dessen und der höheren Unternehmensmultiplikatoren hätten die Analysten die Kursziele für mehrere Unternehmen angehoben.Die Analysten von Mizuho Securities USA stufen die Microsoft-Aktie unverändert mit dem Votum "neutral" ein. Das Kursziel werde von 8,00 auf 14,00 USD gesteigert. (Analyse vom 17.07.2023)Börsenplätze Palantir-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:15,94 EUR +2,97% (18.07.2023, 15:12)