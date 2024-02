Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

20,15 EUR -0,79% (07.02.2024, 12:55)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

21,87 USD +30,80% (06.02.2024, 22:00)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (07.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Die Analysten von Jefferies & Co haben ihre "underperform"-Empfehlung für die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) gestrichen und das Kursziel von 13 auf 22 USD angehoben.Jefferies votiere nun mit "hold".Palantir habe beeindruckende Ergebnisse für das vierte Quartal gemeldet, angeführt vom Auftragsbestand und der Beschleunigung des kommerziellen Wachstums in den USA. Das Unternehmen sage, dass der Höhepunkt die Einführung der Prognose für den freien Cashflow gewesen sei, die 34% über den Marktschätzungen gelegen habe. Jefferies sei beeindruckt von der KI-Plattform von Palantir, die schneller als ursprünglich erwartet hochgefahren werde, und halte eine Heraufstufung der Aktien für angemessen, um die Dynamik widerzuspiegeln. Die größte Sorge sei die Bewertung, da die Aktie mit einem Aufschlag von 23% gegenüber dem Durchschnitt der Large Caps gehandelt werde.Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Aktie von Palantir Technologies von "underperform" auf "hold" hoch. (Analyse vom 06.02.2024)Börsenplätze Palantir-Aktie: